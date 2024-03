E’ attivo da oggi il canale Whatsapp del Comune di Anghiari

Questo il link: https://whatsapp.com/channel/0029VaQY4ylKLaHgcJ4yOf0J

Il canale “Comune Anghiari” verrà utilizzato con periodicità per informazioni utili ai cittadini: aggiornamenti sulla viabilità, pubblica sicurezza e allerta meteo, variazioni orari uffici comunali, promemoria per le scadenze, eventi in agenda.

“Il nuovo canale – commenta Tommaso , consigliere trasformazione digitale, sport e politiche giovanili - ci consente di ampliare ulteriormente le possibilità di contatto diretto con la cittadinanza. Oggi la quotidianità di ognuno di noi è sempre più frenetica e pensiamo che per gli utenti possa essere più comodo e soprattutto più veloce non doversi preoccupare di cercare scadenze o variazioni alla viabilità ma ricevere tutto sul proprio telefono o tablet in tempo reale. Speriamo che in tanti aderiscano a questa nuova opportunità”.

Per seguire il Comune su Whatsapp, è necessario scaricare l’app (gratuita) per smartphone o tablet; usare il canale di ricerca per trovare "Comune Anghiari" e unirsi al canale (contraddistinto dal logo del Comune). Ogni volta che verrà pubblicato un aggiornamento, si riceverà così una notifica (è prevista anche l’opzione “silenzia” che consente di far parte del canale senza però ricevere notifiche).

Whatsapp prevede che i membri del gruppo non possano vedere gli altri partecipanti ma possano invece condividere con i propri contatti le informazioni che ricevono.

Whatsapp si aggiunge agli altri canali già attivi: appuntamenti on-line, App Comuni-care, App MyAnghiari.