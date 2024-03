Arezzo, 7 marzo 2024 – È arrivata la "Casetta dei libri" a Villa Severi. Una bella novità per gli amanti della lettura la troveranno chi passerà a Villa Severi. Chi arriverà al parco per passeggiate o trascorrere del tempo in una bella zona di verde vedrà accanto al bar una "Casetta dei LIBRI". Bella e tutta colorata di rosso. La casetta è stata costruita dai consiglieri di Villa Severi, Claudio L., Claudio M. e Dino su indicazione ed idea della Presidente Mazzetti Marusca.

Chiunque potrà " Prendere, Leggere e Riportare il libro, tutto in modo semplice e gratuito, come indicato nella locandina affissa. Il centro di Villa Severi ormai da alcuni anni ha predisposto all'interno del bar una bella e fornita libreria sociale. Dai pochissimi libri con cui è stata iniziata adesso se ne contano più di un migliaio. Moltissime persone, soci ma anche non soci, che sanno della libreria, ne usufruiscono senza tanti formalismi, c'è un'agenda dove scrivere il titolo del libro, nome,cognome, data di presa e poi di riconsegna. Riferisce la Presidente_ " Molti libri ancora ci vengono donati da persone che neanche conosciamo ma che sapendo della nostra libreria ce li lasciano lì al bar." Con la Casetta dei LIBRI vogliamo dare la possibilità di leggere, di prendere un libro anche quando il centro è chiuso. Penso che leggere possa essere un momento di gioia, di nutrimento per la mente, perché leggendo conosciamo paesi, usanze e persone diverse. Possiamo viaggiare con la mente per il mondo restando tranquillamente su un prato a leggere! Quindi amanti della lettura c'è Villa Severi che vi aspetta con la libreria sociale e la Casetta!