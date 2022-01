Roma, 26 gennaio 2022 – La durata del green pass, oggi di sei mesi, potrebbe essere presto diventare illimitata per chi ha effettuato la terza dose. Prima del decreto, però, si attende la valutazione scientifica. La durata, se non illimitata, potrebbe essere allungata a 9 o 12 mesi o anche oltre. Il tema potrebbe essere affrontato ed una decisone presa dopo l'elezione del presidente della Repubblica.

Pressioni per arrivare ad una durata di almeno 9 mesi del geen pass, perlomeno per chi viaggia, arrivano anche dalle compagnie aeree, che invocano il governo italiano di allinearsi all'Europa. Iata, International air transport association, e Ibar, Italian board of airline representatives, chiedono inoltre di eliminare definitivamente l'obbligo di presentare in aggiunta al green pass un tampone negativo, attualmente prescritto dall'ordinanza del ministero della Salute in scadenza il prossimo 31 gennaio. “L'Italia, al momento - dicono - risulta fortemente penalizzata e rischia di vedere ulteriormente compromessa la ripresa di settori come quello del trasporto aereo e del turismo”.