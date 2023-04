Due webinar gratuiti dedicati alla transizione digitale e a quella ecologica-energetica

Arezzo, 3 aprile 2023- Promuovere un’economia inclusiva e sostenibile attraverso la trasformazione digitale ed ecologica delle imprese è una delle sfide più attuali, sia per imprimere ulteriore slancio a produzione e investimenti, sia per “mettere a terra” le iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR che rappresentano un’occasione irripetibile per avviare un nuovo ciclo di sviluppo inclusivo e sostenibile del nostro Paese.

Sulla cosiddetta “doppia transizione” che peraltro rappresenta uno dei capisaldi della politica comune europea, Camera di Commercio di Arezzo-Siena ha implementato due specifici progetti: “Eccellenze in digitale” e “Transizione Energetica 2023”.

Il primo, che nasce dalla collaborazione tra Unioncamere, Google e le Camere di Commercio italiane, dal 2013 ha ininterrottamente supportato il sistema imprenditoriale per favorire la crescita delle competenze digitali del tessuto produttivo italiano e dei suoi lavoratori.

Da questa settimana quindi riprenderanno gli appuntamenti formativi di “Eccellenze in digitale” con il primo webinar gratuito, in programma per domani, martedì 4 aprile alle ore 15

Sarà affrontato, dagli esperti del PID- Punito Impresa Digitale dell’Ente camerale, il tema “L'importanza di rimanere competitivi in digitale: risorse per l'assessment, le web properties e le web skills”.

Seguiranno, a cadenza quindicinale, altri tre appuntamenti fino al prossimo 23 maggio 2023.

Mercoledì 5 aprile, con inizio alle ore 16:00 si terrà invece il webinar gratuito di presentazione del progetto ““Transizione Energetica 2023”, finalizzato a supportare imprese e professionisti del territorio nella realizzazione di progetti per la transizione ecologica, l’efficientamento energetico e lo sviluppo di modelli innovativi di produzione e consumo dell’energia.

In particolare, verrà promossa la nascita sul territorio di Comunità Energetiche Rinnovabili, un modello innovativo di utilizzo di fonti rinnovabili in grado di coinvolgere attori pubblici e privati quali imprese, comuni, associazioni di categoria, cittadini, generando benefici ambientali, sociali ed economici per tutti i suoi aderenti e per il territorio.

Il Progetto Transizione Energetica realizzato da Camera di Commercio Arezzo - Siena, in collaborazione con Unioncamere Toscana, Fondazione ISI e il sistema camerale regionale oltre alle attività di formazione ed informazione vedrà l’attivazione , presso ogni Camera di Commercio della Toscana, di uno Sportello Energia finalizzato a fornire informazioni, assistenza tecnica e consulenza sulle modalità di pianificazione degli investimenti per la transizione energetica e sulle misure di agevolazione disponibili per la loro realizzazione. Lo Sportello metterà a disposizione degli interessati un esperto di finanza agevolata e un esperto in ambito efficienza energetica.

Per ulteriori informazioni, per prendere visione del calendario completo degli eventi e per iscriversi ai due webinar si invita a consultare il sito istituzionale:www.as.camcom.it .