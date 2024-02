Choc all’ospedale di Prato: dottoressa aggredita finisce ricoverata per un grave malore

Prato, 15 febbraio 2024 – Aggredita verbalmente con toni troppo accesi, non ha retto al colpo e ha avvertito un malore al torace, tanto che adesso si trova ricoverata in Utic, l’Unità operativa di terapia intensiva coronarica, con la diagnosi di una cardiopatia ischemica da stress. Protagonisti dell’episodio, che si è consumato a fine turno pomeridiano di martedì, una dottoressa sessantenne in servizio al pronto soccorso Santo Stefano e un cittadino, che stava sollecitando risposte per un conoscente.

Secondo la ricostruzione del fatto, l’uomo, conoscente di un paziente che si era rivolto al pronto soccorso pratese per un dolore toracico, ha iniziato ad inveire in mezzo alla sala d’attesa del dipartimento di emergenza urgenza, davanti decine di altri utenti. Uno sfogo verbale molto acceso rivolto alla dottoressa, tra le prime professioniste del servizio di pronto soccorso pratese fin dalla sua apertura, stimata per l’esperienza e capacità nel rapportarsi con i pazienti. L’esplosione di rabbia del cittadino è proseguita anche nella zona del triage: l’uomo sollecitava delle risposte su quel paziente che era stato già preso in carico dal personale ed era stato sottoposto agli esami, tra cui l’elettrocardiogramma. I sanitari erano in attesa dei risultati degli esami del sangue per decidere il da farsi. Spiegazioni che la dottoressa ha fornito al concitato cittadino. Una situazione di forte tensione, tanto che è stato necessario l’intervento anche delle guardie della sicurezza interna per cercare di riportare la calma anche tra gli altri utenti presenti in pronto soccorso.

A questo punto la dottoressa ha avvertito un forte dolore al petto, diventando pallida in volto. E’ stata soccorsa dai colleghi in turno con lei, che hanno capito la gravità della situazione. Gli accertamenti eseguiti sulla professionista hanno evidenziato una cardiopatia ischemica da stress, che ha richiesto il ricovero in terapia intensiva dello stesso presidio sanitario.

Un fatto grave che per le modalità in cui è avvenuto e le conseguenze che ha causato alla dottoressa potrebbe prendere la via dell’autorità giudiziaria.

Si tratta dell’ennesimo episodio sintomatico di quanto sta accadendo nei pronto soccorso italiani, dove il personale sanitario, infermieristico e degli operatori socio sanitari, ridotto nei numeri deve fronteggiare carichi di lavoro straordinari. Lo scorso anno, a febbraio 2023, 288 professionisti toscani, tra cui anche 27 medici del pronto soccorso del Santo Stefano, hanno firmato una sorta di ultimatum indirizzato alla Regione e al ministero della Sanità sull’insostenibilità del lavoro nei dipartimenti di emergenza urgenza, dovuta a vari fattori: affollamento, iperaffluenza di pazienti, carenza di personale e di posti letto. Adesso, dopo un anno qualcosa è cambiato in meglio. I medici in pronto soccorso sono 22, ma per fortuna partecipano ai turni molti colleghi del presidio e dell’azienda per fronteggiare il carico di lavoro.

Anche negli anni passati, il pronto soccorso pratese è stato teatro di aggressioni anche fisiche verso i sanitari, tanto che dal luglio 2019 la direzione sanitaria ospedaliera ha installati due pulsanti antiaggressione al Triage, vicino ai banconi dell’accettazione, come ulteriore misura di sicurezza a tutela dei lavoratori. Oltre a questa misura, nell’aprile dello scorso anno la Cisl Funzione pubblica ha attivato uno sportello unico - per le province di Firenze e Prato - per tutti i professionisti della sanità, per denunciare le aggressioni subite e ricevere un supporto anche legale. Le segnalazioni possono pervenire al numero di telefono 379-2581199, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16. Non solo: è possibile lasciare un messaggio Whatsapp ed essere ricontattati nel più breve tempo possibile.