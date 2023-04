Il medico torna in paese: "La nostra battaglia vinta". Per convincerlo i residenti restaurano l’ambulatorio

Sassalbo (Massa Carrara), 24 aprile 2023 – Mentre la Toscana soffre per la carenza di medici di famiglia, sempre meno per il difficile turn-over dei pensionamenti, c’è un borgo della Lunigiana in provincia di Massa Carrara che si è messo a caccia – trovandolo – di un dottore per garantire l’assistenza ai suoi abitanti, molti dei quali anziani. Non sono mai stati così tanti i pensionamenti nella nostra regione (è la generazione del ’baby boom’ che arriva a fine ciclo lavorativo): quasi 500 i posti rimasti vacanti lo scorso anno tra medici di famiglia, di base e pediatri, 175 andranno in pensione quest’anno e 176 il prossimo. Intanto la sanità toscana corre ai ripari con una deroga speciale per permettere ai medici di famiglia di accogliere fino a 1.800 assistiti.

Ma a Sassalbo, frazione del Comune di Fivizzano a 864 metri sul livello del mare – accolto da striscioni di benvenuto in una scena d’altri tempi – è arrivato nei giorni scorsi il dottor Claudio Spinetti. I tenaci residenti hanno restaurato il vecchio ambulatorio rimasto vuoto con servizi igienici e sala d’attesa. "Finita la pandemia ci siamo confrontati con la famiglia Clementi, storici farmacisti di Fivizzano che da tempo ogni venerdì aprono il loro dispensario farmaceutico in paese per venire incontro agli abitanti, specie gli anziani, che avrebbero difficoltà per spostarsi a trovare le medicine – ha spiegato Roberto Fiorini, titolare di una ditta edile a Sassalbo – A loro va un grande plauso per l’obiettivo raggiunto e per l’attaccamento mostrato alla comunità. Trovare un medico che se la sentisse di venire a Sassalbo in ogni stagione dell’anno, non è stato semplice. Ma ci siamo impegnati insieme a fondo, in modo tale il dottor Spinetti ci garantisse il suo prezioso servizio. Quest’ultimo, medico di famiglia originario del paese di Casola – aggiunge Fiorini – con umiltà e professionalità ha dato la disponibilità per la gente di Sassalbo. Abbiamo ristrutturato l’ambulatorio, i servizi igienici e la sala d’attesa con l’attrezzatura per la telemedicina. Qui sarà trasferito pure il dispensario farmaceutico. Entrambi i dottori, medico e farmacista, sono presenti il venerdì. Servizio chiave per chi vive qui e per i turisti".