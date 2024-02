Torna ‘Doposcuola’, il bando da mezzo milione di euro per i più giovani

Firenze, 5 febbraio 2024 – Sono in arrivo ben 500 mila euro dalla Fondazione CR Firenze, la fondazione di origine bancaria, che anche quest’anno ha deciso di sostenere i più giovani. Parliamo di ‘Doposcuola’, il bando che sostiene iniziative extrascolastiche per ragazzi dai 14 ai 18 anni nelle province di Firenze, Arezzo e Grosseto.

Il bando finanzierà progetti che sperimentino forme creative per le attività di doposcuola, da realizzarsi durante i fine settimana e durante i periodi di interruzione scolastica, attività a sostegno degli alunni con disabilità e alle scuole presenti in provincia che rischiano di venire penalizzate per il calo di numero di iscritti. La presentazione delle domande di partecipazione, per le scuole e gli Enti del terzo settore, è possibile a partire dal 5 febbraio 2024 fino al 5 aprile 2024 esclusivamente in formato elettronico mediante la procedura attivata sul sito web della fondazione.