“Dopo le Gazzelle e le Pantere, a Saione il Carabiniere di quartiere”

Arezzo, 24 marzo 2024 – Interviene su Saione Demos l’Osservatorio cattolici democratici: “Avere cura del territorio, prevenire i traffici malavitosi, favorire accoglienza, organizzarla, svilupparla in direzione del personalismo comunitario, formazione e informazione diritti di cittadinanza. I recenti scoppi di violenza in piazza Saione, i traffici “loschi” nelle sue vie, richiedono un piano organico di prevenzione e cura del quartiere che può e deve essere esempio di civiltà e modernità. Saione quartiere cosmopolita, accogliente, interculturale, per questo DEMOS lavora da anni. proposte, idee, campagne d’opinione.

A Saione l’amministrazione Ghinelli ha fallito! Il governo municipale di destra ha fallito!

Il chiosco del Parco Mancini è fatiscente, il cantiere di via Filzi è diroccato, fermo, pericoloso, l’area di via Tagliamento, quella della cosiddetta Manutenzione comunale è parzialmente inutilizzata, disordinata.

DEMOS propone un progetto di riqualificazione urbana per queste zone di Saione.

Dopo le Gazzelle dei carabinieri e le Pantere della polizia il Parco Mancini a lato della Stazione ferroviaria ha bisogno di un presidio di prevenzione della delinquenza che utilizza povera gente per lo smercio delle droghe. Un posto agile, stabile, urbanisticamente non invasivo, pensiamo al Chiosco, oggi incatenato e fatiscente come sede del Carabiniere di quartiere per Saione e il vicino Pionta.

I gravi errori dell’amministrazione Ghinelli possono essere superati se tutta una comunità chiede rispetto, prevenzione, sicurezza, un progetto di città, oggi assente, che per comodità DEMOS definisce Comunità interdipendente, accogliente, Bell’Arezzo.

Aggressioni, accoltellamenti, risse, Arezzo, Saione, via Guadagnoli, l’Anfiteatro, i Giardini Porcinai, hanno questioni di sicurezza? L’Osservatorio dei cattolici democratici DEMOS pensa di sì. La risposta non è la militarizzazione ma prevenzione e vigilanza del territorio.

Il Carabiniere di quartiere e più Polizia Municipale per le vie della Bell’Arezzo.

Come si fa a proporre una caserma dei Vigili urbani in via Fabio Filzi, una via stretta per il pronto intervento, il cantiere fallito, macerie, un luogo da ristrutturare semmai per la Casa dei Popoli, formazione e integrazione, per l’Associazionismo. La caserma della Polizia Municipale in via Tagliamento, nell’area oggi semi utilizzata della manutenzione comunale in una via (Tagliamento) ampia, scorrevole, adatta a una mobilità in sicurezza.

Ora DEMOS chiede che il chiosco del Parco Mancini sia adibito a sede stabile del Carabiniere di quartiere, in via Filzi la Casa dei Popoli per Saione ed Arezzo, la Polizia Municipale in via Tagliamento, più Vigili urbani sulle strade della Bell’Arezzo che vogliamo candidata a Capitale italiana della Cultura”.