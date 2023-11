Donna di 66 anni cade in casa per un malore e muore: disposta l’autopsia

San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 17 novembre 2023 – La procura di Firenze ha disposto l'autopsia su una donna di 66 anni trovata morta in un'abitazione a San Casciano in Val di Pesa (Firenze) nel pomeriggio. La donna, secondo quanto si apprende, sarebbe deceduta per una lesione riportata a causa di una caduta accidentale, a sua volta conseguente a un malore. Il magistrato di turno ha deciso di approfondire gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.