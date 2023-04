Donate alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia due opere pittoriche di Carlo Maltese

Firenze, 21 aprile 2023 - Donate alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia due opere pittoriche dell'artista Carlo Maltese: "Sono onorato di donare le mie opere ad una tra le più importanti fondazioni culturali a livello nazionale – sono state le parole di Carlo Maltese -. L'attenzione alla tematica dell'ecologia e, soprattutto, a quella del riciclo, ha sempre accompagnato il mio percorso artistico, in modo particolare nei primi anni della mia carriera, quando frequentavo le discariche comunali recuperando oggetti gettati per poi ricomporli e ripensarli in termini artistici. Lo scopo era quello di portare l'osservatore ad immedesimarsi nel rifiuto stesso e, come in diverse fasi dell'esistenza umana, sentirsi rigettato, escluso dalla società. Alla fine degli anni '70 realizzai diverse opere, sentendomi vicino alla poetica della solitudine tipica di Mario Siloni. Si tratta di quadri dipinti su cartone da imballaggio, una simbiosi perfetta tra l'oggetto descritto e il materiale su cui viene rappresentato. Ecco allora che questi cartoni diventano fonte di poesia".

Le due piccole opere di Carlo Maltese dal titolo "Mobili periferici", costituivano in realtà un unico quadro, successivamente diviso nelle parti attuali. Ciò fu fatto allo scopo di poter partecipare a una mostra concorso di piccolo formato, in cui l'opera n°1 vinse il secondo premio. I due lavori vanno quindi considerati come l'uno (Nº1) la continuazione dell'altro (N°2). "Le opere intendono rappresentare delle scatole da imballaggio – continua l'autore -, scalfite e corrose dalle intemperie, come solitamente le troviamo in improvvisate discariche alle periferie delle grandi città, insieme a cassettoni, armadi, frigoriferi, televisori, ecc. da qui il titolo, vagamente ironico, che ho voluto dare di "*Mobili periferici". E, per meglio avvicinarmi allo spirito della sopracitata tematica, decisi di dipingerli a olio proprio su cartone da imballaggio. Nonostante il soggetto potesse apparire di natura ecologica, in realtà il mio avvicinamento ai "rifiuti" ebbe una motivazione psicologica, emotiva,sentimentale. A quell'epoca infatti avevo 31 anni e nonostante fossi ben inserito nella società - con una casa, un lavoro fisso, un matrimonio ecc. - continuavo a sentirmi rifiutato dalle persone che frequentavo, che avvertivo come false e ipocrite nei miei confronti. Soffrivo probabilmente di una solitudine esistenziale che mi portava a leggere Sartre, Moravia, Pasolini e a immedesimarmi nei loro scritti. Può darsi, ma di fatto ero comunque "abitato" da una infelicità costante senza precisa motivazione, se non quella attribuibile alla scontentezza per gli allora pochi successi raggiunti, tipica degli artisti. Da qui l'immedesimarsi con i rifiuti, con gli scarti, con gli avanzi che il consumismo, già in parte atto, gettava nella pattumiera. Con la stessa tematica, oltre a diversi assemblage, nacquero più tardi due piccole sculture, che conservo ancora, anch'esse con lo stessa titolazione e con lo stesso destino. Una di esse vinse il secondo "Premio di scultura oltrarno" naturalmente a Firenze".