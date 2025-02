Domenica 2 marzo un nuovo appuntamento con i concerti all’Ospedale San Donato di Arezzo

Arezzo, 27 febbraio 2025 – Domenica 2 marzo, ore 17.30, all’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo (via Pietro Nenni, 20), è in programma un nuovo momento musicale curato da Associazione Le 7 Note in collaborazione con ASL Toscana Sud Est. Il concerto, ad ingresso libero, è rivolto a degenti, familiari, personale ospedaliero e aperto a tutta la cittadinanza.

Si esibirà il Coro Pop, diretto dalla cantante e docente aretina Silvia Vajente.

Il Coro Pop è un progetto corale a partecipazione gratuita, parte di RiCreando Oltre Il Suono e promosso da Le 7 Note e Unicoop Firenze Sezione Soci Coop.fi Arezzo, che ha la particolarità di offrire lezioni di coro per bambini e adulti presso il Centro*Arezzo Coop.fi di Viale Amendola, proprio nei luoghi in cui abitualmente ci si reca per gli acquisti della vita quotidiana.

Iniziativa di particolare valenza sociale e inclusiva, parte dal presupposto che chiunque possa imparare a cantare o migliorare la propria percezione della voce, a qualsiasi età, perché proprio la voce è il primo e il più naturale degli strumenti musicali.

Molteplici sono i benefici scientificamente provati che si ottengono dal cantare insieme. La respirazione, più profonda e regolare, si sincronizza, generando una sintonia psicologica ed emotiva. Il canto è inoltre un collante speciale tra le persone, che aiuta a creare comunità e condivisione, oltre ad essere un’attività di immediata soddisfazione che permette a tutti di avvicinarsi con gioia alla conoscenza della musica.

Silvia Vajente si è diplomata in canto lirico presso il Conservatorio Martini di Bologna. Musicista eclettica, è stata oboista professionista fino al 2000, è laureata in musicologia a Cremona, è diplomata in direzione di coro presso la Scuola superiore per direttori di coro della Fondazione Guido Monaco di Arezzo.

Ha un’attività come cantante solista a livello internazionale. Il suo repertorio spazia dal barocco alla musica contemporanea. Numerose le sue collaborazioni nell’ambito della musica barocca (Modo antiquo, Orchestra Barocca di Bolzano, L’Arte dell’Arco, Il canto di Orfeo, La Sfera Armoniosa, La Venexiana, Orchestra Barocca di Bologna, Il Rossignolo, Epoca Barocca, L’Aura Soave, Cappella Artemisia), che l’hanno portata a calcare palchi internazionali. E’ fondatrice e membro dell’ensemble Concerto Monteverdi. Nel 2004 ha vinto il 1 ° Concorso internazionale di canto barocco F. Provenzale, a Napoli e nel 2006 il Premio Bonporti, IX edizione del Concorso Internazionale di Musica da Camera a Periodo Instruments, a Rovereto, in duo con il clavicembalista Giacomo Barchiesi.

Ha debuttato in opere e oratori di Rossi, Cavalli, Haendel, Pergolesi, Piccinni, Scarlatti, Vivaldi, Galuppi, Rossini, Ravel, Britten, rappresentate in teatri italiani e stranieri. Ha cantato Pierrot lunaire di A. Schoenberg al 35° Cantiere Internaz d’Arte di Montepulciano, Siena; ha eseguito diverse prime assolute di autori Ha fondato e dirige Viscantus ensemble vocale, con esso svolge una crescente attività concertistica. Attualmente è direttore anche de I Cantori del Borgo, di Sansepolcro e docente del Liceo Musicale Petrarca di Arezzo.