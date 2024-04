Domani sciopero generale di 4 ore e presidio in piazza San Jacopo

Arezzo, 10 aprile 2024 – Zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale e di fare impresa. Questi i 3 obiettivi che Cgil e Uil hanno messo al centro dello sciopero generale nazionale di do,ani, giovedì 11 aprile. 4 ore di sciopero che interesserà tutti i lavoratori dei settori privati.

Per la mattina dello sciopero è in programma la riunione delle Assemblee congiunte di Cgil e Uil toscana che si terrà presso l’Auditorium al Duomo in via de’ Cerretani. Ad Arezzo i lavoratori terranno un presidio in piazza San Jacopo dalle 15 alle 17.