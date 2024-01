Domani Messa in Cattedrale con il vescovo Roberto Fornaciari

Arezzo, 26 gnnaio 2024 – Nel pomeriggio di domani, sabato 27 gennaio, alle ore 16, in Cattedrale ad Arezzo, il vescovo di Tempio-Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari, osb cam, presiederà una celebrazione eucaristica di ringraziamento per la propria ordinazione episcopale con la comunità diocesana di Arezzo-Cortona-Sansepolcro.

Come si ricorderà, dom Roberto Fornaciari, prima di essere eletto vescovo della diocesi sarda nel luglio scorso, è stato per oltre vent’anni monaco a Camaldoli, dove negli ultimi anni ha ricoperto l’ufficio di vice Priore.

Dom Roberto, tuttavia, è stato una presenza significativa anche per la Chiesa diocesana, nell’ambito della quale ha svolto generosamente numerosi servizi pastorali e di insegnamento accademico, ricoprendo da ultimo l’incarico di vicario episcopale per la vita consacrata.

Il presule, originario di Reggio Emilia, ha scelto di ricevere l’ordinazione episcopale, lo scorso 16 settembre, ad Olbia, in Sardegna, nel territorio della diocesi che papa Francesco gli ha affidato: sin dall’estate, però, il vescovo monsignor Andrea Migliavacca lo ha invitato a programmare una celebrazione eucaristica di ringraziamento al Signore e di saluto ai fedeli aretini cortonesi e biturgensi, a conferma della comunione e dell’amicizia che lo legano alla nostra Chiesa locale.

La Messa sarà trasmessa in diretta su Tsd nel canale 85, visibile in tutta la Toscana e in streaming all’indirizzo www.tsdtv.it/live.