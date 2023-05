Disordini in Ternana-Bari, denunciati quattro ultras

Terni, 3 maggio 2023 Quattro ultras denunciati e destinatari di “Daspo” dopo i disordini avvenuti prima e dopo la partita Ternana-Bari, del 19 marzo scorso allo stadio “Libero Liberati”. Nei guai due tifosi ternani e altrettanti baresi. Gli agenti della Digos di Terni hanno visionato le immagini della videosorveglianza dello stadio e quelle raccolte dalla polizia scientifica all'esterno dell'impianto.

Prima della gara un tifoso del Bari, travisato, è partito dal settore ospiti della Curva Ovest e ha invaso il terreno di gioco per arrivare in Curva Nord dove, con un accendino, ha tentato di danneggiare uno striscione degli ultras della Ternana, ritornando poi al suo settore alla reazione di quest'ultimi, mischiandosi tra i propri tifosi con la collaborazione di un altro barese, anch’egli con il volto coperto da un passamontagna, che lo aveva aiutato a risalire dal fossato. Si tratta di due baresi, di 22 e 23 anni, che sono stati denunciati per il travisamento e il 23enne anche per invasione di campo. I due tifosi ternani, invece, sono stati identificati quando, al termine del match, circa cento ultras della Ternana, travisati con sciarpe e cappucci, brandendo fumogeni accesi, bastoni e tubi, si sono radunati nella zona di Porta Sant'Angelo, prima di essere dispersi dalla polizia. Per un 46enne e un 20enne è scattata la denuncia per il travisamento e per uno dei due anche per il possesso di oggetti atti ad offendere.