Diplomazia, molto è da fare: "Italia lontana dai numeri europei. Presenza femminile ferma al 24%"

Viareggio (Lucca), 7 marzo 2024 – Finora abbiamo avuto una sola donna Segretario generale, l’Ambasciatrice Elisabetta Belloni e una sola donna Ambasciatrice a Washington, Mariangela Zappia. La carriera diplomatica è stata a lunga considerata solo per uomini. Troppi rischi, troppo tempo lontano da casa, troppi pregiudizi. Ma ora la situazione è destinata a cambiare. Lo dimostra Serena Lippi, viareggina, da 24 anni nella diplomazia e consigliere diplomatica del Ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Alle sue spalle, tra i vari incarichi di prestigio, anche due mandati a Bruxelles alla Rappresentanza dell’Italia all’Ue, dal 2006 al 2010 a Tripoli, console generale a Nizza (2013-16) in un periodo caratterizzato anche dall’attentato terroristico sulla Promenades des Anglais. Serena Lippi dirige l’Associazione Donne italiane diplomatiche e dirigenti (Did) che ha contribuito a fondare con altre colleghe e la nascita di questo organismo è dovuta proprio alla scarsa presenza femminile nella diplomazia.

"L’Associazione – spiega Lippi - è nata il 16 ottobre 2001 e l’idea di crearla venne a un gruppo di colleghe, di cui facevo parte, a causa della scarsa presenza femminile in carriera e per replicare un’iniziativa simile a quella già esistente in Magistratura. L’obiettivo iniziale era quello di conoscerci meglio e confrontare conoscenze ed esperienze". Poi è nata l’esigenza di un sostegno reciproco in un ambiente dove le donne sono poche".

Favorire, insomma, la parità di genere e le pari opportunità e scambiarsi pareri su come conciliare vita lavorativa e personale.

"Da subito abbiamo cercato di fare rete per arrivare a una parità reale. Concetti che ribadiremo domani con un evento per l’8 marzo al Circolo degli esteri sul Lungotevere dell’Acquacetosa".

Come riesce una donna diplomatica a conciliare la vita professionale è quella privata?

"Si può fare tutto – spiega Serena Lippi – ma non è certamente facile. Bisogna avere energìa, motivazioni, naturalmente competenza ed essere pronte a lavorare tanto. Anche il fatto di dover cambiare spesso Paese non è facile. Con il governo Draghi ero Consigliere diplomatico aggiunto del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e ho trattato di energia, clima e ambiente quindi temi molto delicati e attuali".

Ma una giovane donna che vuole fare la diplomatica che caratteristiche deve avere?

"E’ una professione stimolante. Ci vogliono abilità negoziali e di mediazione, capacità di comprensione, relazionali e di ascolto, una mentalità aperta. A livello mondiale solo il 15% degli ambasciatori è donna. In Europa la più alta percentuale di donne ambasciatrici si trova in Finlandia e Svezia (oltre il 40%) e Norvegia (oltre il 30%). Le donne in Italia rappresentano oggi circa il 24% del corpo diplomatico e, ad ogni concorso, quelle che superano le prove sono una netta minoranza, nonostante le candidature femminili siano generalmente superiori a quelle maschili. All’ultimo concorso sono entrate soltanto 12 donne su un totale di 48 posti".