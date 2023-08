Dipartimento Emergenza-Urgenza: Mandò va in pensione

Arezzo, 1 agosto 2023 – Cambio al vertice dell'Emergenza Urgenza della Azienda USL Toscana Sud Est. È il dottor Mauro Breggia, il nuovo direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza, che succede al dottor Massimo Mandò, in pensione da oggi. Breggia, già direttore dell'Area Dipartimentale Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza e Area Provinciale Grossetana, raccoglie il testimone di uno dei più delicati e cruciali ambiti sanitari della Sud est, finora guidato da Mandò con ottimi risultati raggiunti nel tempo.

La direzione aziendale ringrazia il dottor Mandò per l’impegno professionale e umano profuso in questi anni, acclarato anche nella definizione delle scelte strategiche e operative durante l’emergenza Covid. Un ruolo, il suo, certamente impegnativo che Mandò ha svolto con massima professionalità e competenza, vincendo le sfide che l'organizzazione e la gestione di un settore come quello dell'Emergenza pone inevitabilmente.

Al dottor Breggia, la direzione aziendale esprime i migliori auguri per il nuovo incarico, certa che le competenze e le qualità umane che ha dimostrato in questi anni rappresentino un valore aggiunto per portare avanti in maniera ottimale il ruolo di direttore del Dipartimento. La lunga esperienza maturata nell'Emergenza, fin dall'allora Asl 9, è garanzia di continuità e di un livello di qualità elevato di tutte le attività comprese in questo ambito.