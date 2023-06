Dieci anni dopo la morte, il caso finisce al vaglio della Procura generale

Perugia, 21 giugno 2023 La Procura generale di Perugia ha avocato a sé il fascicolo delle indagini sulla morte del 26enne Nicola Romano, trovato senza vita dieci anni fa in un appartamento del centro storico di Perugia. Le indagini, all'epoca, si conclusero con l'archiviazione, sostenendo l'ipotesi di un' overdose mortale a cui la famiglia si è sempre opposta. Dopo aver svolto un'attivita' di indagine difensiva, i familiari avevano chiesto che il caso venisse riaperto. La famiglia si è opposta ad una serie di richieste di archiviazione, chiedendo alla Procura generale di condurre le indagini al posto della Procura, in base ad elementi di parte sia tecnico-scientifici che testimoniali. Richiesta, infine, accolta dal procuratore generale Sergio Sottani, che disporrà nuovi accertamenti. Secondo i familiari, assistiti dagli avvocati Barbara Romoli e Anna Beatrice Indiveri, Nicola Romano sarebbe stato ucciso, forse dalle stesse persone che, poco prima del 17 agosto 2013, quando venne ritrovato cadavere, lo avrebbero minacciato e picchiato, per poi inscenare un'overdose nella casa dove, di fatto, sarebbe stato trattenuto contro la sua volonta', facendo leva sul suo passato di tossicodipendenza.