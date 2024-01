Il dialogo interrotto fa male a tutti

Firenze, 28 gennaio 2024 – Il deputato del Pd Federico Gianassi parla apertamente di un ’governo ostile’ a Firenze. E cita i casi dello stadio Franchi, della tramvia, del parco urbano, dell’Istituto degli Innocenti.

Al governatore toscano Eugenio Giani ricordare i giorni di attesa, a fine dell’anno scorso, di un segnale da Roma per i soldi del payback fa riemergere una sorta di incubo: "La delusione per aver ignorato la Toscana e le esigenze dei suoi cittadini mi ha fortemente colpito. Considerato che negli stessi mesi di novembre e dicembre abbiamo vissuto l’inconsistenza nel promesso e non mantenuto aiuto per far fronte all’alluvione, il ridimensionamento ad attività e istituzioni toscane nelle previsioni economiche sui contributi determinati dalla finanziaria, devo dire che l’amarezza è forte e più volte mi sono ripetuto l’antico adagio…”chi fa da sé fa per tre”".

E così è arrivata la manovra per l’aumento Irpef (digerita dalla Cgil, osteggiata da Cisl e Uil). Ma davvero il governo ha varato la strategia del muro su cui rimbalzano le richieste e dei tagli ai finanziamenti a prescindere? E perché mai dovrebbe farlo? Per fini elettorali? Per dimostrare che il territorio è in difficoltà con i suoi amministratori non all’altezza? Oppure più semplicemente ci sono diversità di vedute strategiche e anche sugli aspetti tecnici non tutto fila liscio? A sentire il centrodestra non c’è alcuna volontà di mettere i bastoni tra le ruote alle amministrazioni di centrosinistra. Girandola di numeri, ognuno ha i suoi. E così vanno avanti il braccio di ferro, le polemiche, le incomprensioni.

Su certi aspetti fondamentali della nostra vita dovrebbero tutti correre sulla stessa strada. E parliamo della sanità che quando è pubblica è un valore assoluto, inattaccabile perché assicura salute a tutti, benestanti e cittadini con Isee con pochi zeri. Allora, politici e amministratori, indipendentemente dal loro colore, dovrebbero ricordare: "Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia". Parola di don Lorenzo Milani. Chi fa il primo passo per dare forza al dialogo?