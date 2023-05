Deteneva una pistola in maniera irregolare, denunciato

Arezzo, 18 maggio 2023 – Nell’ultima settimana i Carabinieri del Comando Compagnia di Cortona hanno intensificato l’attività di controllo del territorio effettuando posti di controllo nelle principali arterie della Val di Chiana aretina, con massima attenzione nei crocevia di accesso ai vari comuni della giurisdizione di competenza.

In tale quadro i carabinieri della Stazione di Terontola al termine di un'attività di indagine, hanno deferito all'autorità giudiziaria competente per l'ipotesi di reato di omessa ripetuta denuncia di detenzione di armi (artt. 17 e 38 del T.U.L.P.S.) un pensionato residente a Cortona. I militari sono intervenuti per sedare un litigio domestico tra questi ed il genero, accertando che l'anziano deteneva presso la propria abitazione una pistola Beretta della quale non aveva effettuato la denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza in seguito alla variazione della residenza. La lite tra i due era scaturita da una precedente discussione avvenuta nel pomeriggio tra il genero e la figlia dell'anziano. Quest'ultima, in forte stato di ansia a causa del rapporto conflittuale con il compagno, è stata trasportata dal personale del 118 presso il nosocomio "Santa Margherita da Cortona" per accertamenti ed in seguito attivato anche il protocollo "Codice Rosa", la donna era dimessa fortunatamente senza prognosi. La pistola Beretta, in conseguenza degli accertamenti, è stata sottoposta a sequestro.

La proiezione esterna ed il capillare controllo del territorio, orientato alla prevenzione e alla repressione delle forme di illegalità diffusa, rappresentano una priorità. Nel corso delle altre attività di servizio sul territorio operate dai carabinieri della Compagnia di Cortona, specialmente in orario serale e notturno, sono stati controllati complessivamente: 97 veicoli, tra moto e macchine, identificate 204 persone ed elevate 23 contravvenzioni al codice della strada, inoltre un soggetto era segnalato alla Prefettura per il possesso di una modica quantità di hashish.