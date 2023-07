Denunciate due persone per favoreggiamento del soggiorno in Italia

Arezzo, 17 luglio 2023- I Carabinieri della Stazione di Terontola, al termine di un’attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per ipotesi del reato di favoreggiamento del soggiorno in Italia di cittadini clandestini, un 53enne ed un 44enne extracomunitari in concorso, residenti in provincia di Caserta.

I carabinieri avrebbero accertato che i predetti, in concorso tra loro, al fine di trarne un ingiusto profitto sfruttando la clandestinità di un terzo cittadino extracomunitario, ne avrebbero favorito la sua permanenza in Italia, fingendo la sua assunzione prevista dall’art. 5 del D.Lgs 109/12 in qualità di collaboratore domestico alle dipendenze del 53enne. Il 44enne, invece, avrebbe fatto da intermediario tra i due, ricevendo la somma di € 1.000.

Il raggiro avrebbe permesso al cittadino irregolare, dopo la finta assunzione, di beneficiare di regolare permesso di soggiorno