Demos: “Pensare in grande per Arezzo città dei Grandi”

Arezzo, 17 gennaio 2024 – Pensare in grande per Arezzo città dei Grandi, è quanto sostiene DEMOS Osservatorio cattolici democratici.

“Tutta la città si deve unire attorno a Giorgio Vasari, uno dei suoi Grandi, per l’anniversario della sua scomparsa 450 anni fa.

Vasari è stato il fondatore della storia dell’ Arte, un gigante di spessore mondiale e Arezzo deve celebrarlo in maniera consona. DEMOS propone l’unità di tutta la comunità aretina per uno dei suoi più Grandi. Da tempo l’Osservatorio della Rosa bianca propone idee, proposte, campagne pubbliche per candidare seriamente Arezzo a Capitale italiana della Cultura. È un progetto che vuole essere collettivo, una crescita di sensibilità culturale per cui DEMOS lavora e continuerà a lavorare.

Per l’Osservatorio dei cattolici democratici Arezzo Città dei Grandi è un brand che innescato e “radicato” sull’innegabile successo dei Mercatini e sul fascino della Fiera Antiquaria, può trasformare lo straordinario flusso natalizio di turisti “mordi e fuggi” in un più costante turismo d’arte e culturale. È possibile trasformare l’opportunità “vacanziera” in turismo di qualità?

Sì, se sapremo creare occasioni, pianificare proposte, legare le categorie economiche a percorsi mirati attorno ai Grandi di Arezzo a iniziare da Giorgio Vasari.

In un più ampio piano identitario progressivo l’Anno Vasariano, la proposta di Arezzo Capitale italiana della Cultura, possono inserirsi in quell’idea di Arezzo Capitale della Toscana orientale. L’idea nuova che non vuole identificare una piccola patria ma una storia fatta di arte, artisti e cultura che colloca Arezzo in un proscenio europeo e internazionale.

Pensare in grande per Arezzo Città dei Grandi!

Per DEMOS Giorgio Vasari è un testimonial di eccezione. DEMOS chiama a raccolta per l’Anno Vasariano Associazioni culturali, scuole, università, sodalizi sportivi, quartieri della Giostra, gruppi sociali, categorie economiche, organi d’informazione e istituzioni per costruire iniziative che si richiamino all’Anno Vasariano, occasione da non perdere.

L’amministrazione comunale con l’unità di tutta la comunità sancisca il piano ufficiale per l’Anno di Giorgio Vasari.

DEMOS: uniamo la Città per Vasari, per la Bell’Arezzo”.