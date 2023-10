Della Gatta, il restauro della discordia

Arezzo, 15 ottobre 2023 – Fa discutere il restauro della «Madonna con bambino» attribuito a Bartolomeo della Gatta, definito «arbitrario» dall’assessore alla cultura di Cortona Francesco Attesti che chiede chiarimenti alla Soprintendenza. A rispondere è la restauratrice Daniela Galoppi. «Il restauro del quadro ha avuto l’avallo della Soprintendenza e anche della curatrice dalla mostra in America Nicoletta Baldini - spiega Daniela Galoppi - il quadro è stato massacrato in passato, ha subito drastiche puliture con la soda. E’ venuto fuori il disegno preparatorio e io ho pensato di restituire uno sguardo e un colloquio madre e figlio rispetto ad una cecità inquietante. Il valore dell’opera d’arte sta proprio nel messaggio che vuole lanciare». Galoppi spiega l’origine del lavoro. «Mi ha contatto la dottoressa Nicoletta Baldini che cura la mostra negli Stati Uniti – va avanti Galoppi - la Soprintendenza ha determinato lo stato di conservazione, io ho mandato il progetto di restauro. Il restauro è avvenuto al Maec di Cortona, mi sono occupata anche di altre opere che sono in Oklahoma. Quando ho preso in mano il quadro ho fatto una serie di indagini in Soprintendenza sui passati restauri, visionato la relativa documentazione fotografica. Tra questi il restauro di Carlo Guido del 1972. Ho trovato poi una foto nell’Archivio delle gallerie fiorentine in cui il quadro aveva già avuto un intervento: c’erano gli occhi ma il dipinto era stato massacrato, pulito con la soda negli anni ‘50”. Di qui la necessità di un intervento. “Ho dovuto fare delle fermature visto che c’erano dei sollevamenti di colore – spiega la restauratrice – era necessario far aderire lo strato pittorico. Dovevo riverniciare il quadro e appesantirlo ancora. Non solo, nel progetto di restauro della Soprintendenza si parlava anche di una leggera pulitura, nel farlo sono venuti via gli interventi di ritocco di Carlo Guido del 1972”. La restauratrice racconta di aver fatto un’indagine al microscopio portatile e con la lampada ultravioletta prima di prendere decisoni. “Ho analizzato l’opera da ogni punto di vista – spiega ancora Galoppi - tra l’altro il quadro non è attribuito a Bartolomeo della Gatta ma a Della Gatta/Matteo Lappoli, ambito Della Gatta, visto lo stato di conservazione dell’opera infatti era difficile un’attribuzione precisa come indica il cartellino di esposizione dell’Accademia Etrusca. Ho rimosso la vernice, c’erano ossidazioni e polveri e sono venuti fuori il disegno preparatorio degli occhi del bambino e i risvolti del manto della Madonna che erano stati dipinti di blu: ho riportato alla luce i risvolti verdi originali e sono emersi altri dettagli che ho reputato interessanti”. Obiettivo per la restauratrice restituire il messaggio del pittore che sta nel rapporto madre e bambino. “Io sono una storica dell’arte, il restauro è sempre un atto critico – conclude Galoppi – mi è sembrato giusto restituire una godibilità estetica e il messaggio intrinseco del pittore sulla base del disegno originario alla base del quadro”.