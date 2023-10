Definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi: scadenza martedì 31 ottobre

ARezzo, 20 ottobre 2023 – Scade martedì 31 ottobre la presentazione dell’istanza di adesione per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi.

La definizione agevolata riguarda i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali o in avvisi di accertamento affidati alla data del 30 giugno 2022 alla società Ica Srl, concessionario del Comune di Arezzo per il servizio di riscossione, e relativi a Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), Tari (tassa sui rifiuti) e alcune entrate patrimoniali. Per la Tares, l’annualità d’imposta per la quale può essere presentata l’istanza è il 2013, mentre per la Tari le annualità sono il 2014, 2015 e 2016.

I contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata possono estinguere il debito versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate come rimborso delle spese derivanti da procedure esecutive e notifica.

Tutte le informazioni sono su https://www.comune.arezzo.it/notizie/definizione-agevolata-delle-ingiunzioni-fiscali-degli-accertamenti-esecutivi-ai-sensi