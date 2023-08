Decoro urbano e sicurezza, interventi a Pozzo della Chiana e Foiano

Arezzo, 25 agosto 2023 – Dopo gli interventi sul centro storico di Foiano, nei giorni scorsi anche la frazione di Pozzo della Chiana è stata coinvolta da questi interventi e sono state collocate nuove fioriere in particolare lungo Viale Santa Vittoria. Parallelamente proseguono anche i lavori di manutenzione stradale in tutto il territorio.

Terminata una nuova parte di lavori programmati che ha riguardato le asfaltature di via Guido Monaco e via Petrarca a Foiano.

In quest’ultimo caso la strada, precedentemente senza uscita, è stata riaperta dopo la rimozione della sbarra presente realizzando così un nuovo collegamento viario da Piazza Pertini a via Resistenza. L’intervento ha previsto inoltre la creazione di alcuni nuovi parcheggi. “Siamo molto soddisfatti, dichiara Gabriele Corei assessore ai Lavori Pubblici del comune di Foiano, dei risultati raggiunti perché sono il frutto di un ottimo lavoro dell’ufficio tecnico che si è occupato della realizzazione degli interventi previsti e della straordinaria collaborazione dei nostri concittadini che, come sempre, sono disponibili a dare una mano, in questo caso ad esempio per il mantenimento e l’annaffiatura delle nuove fioriere, dimostrando senso civico e responsabilità.”