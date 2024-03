«Decoro Saione, incuria via Bellotti»

Arezzo, 7 marzo 2024 – Continua il Viaggio dell’Osservatorio DEMOS attraverso la città di Arezzo, luoghi e aree urbane, sviluppo e cura dei quartieri della città cara a Giorgio Vasari.

Continua la campagna d’opinione dei cattolici democratici di DEMOS per la Bell’Arezzo, la cura e la bellezza, il pungolo e la prospettiva, l’arte e il decoro.

L’Osservatorio della Rosa bianca, questa volta, mette sotto la lente d’ingrandimento, una porzione di territorio di confine tra Saione e Giotto, due quartieri cari all’attenzione di DEMOS.

“Terra di confine dopo il sottopasso di via Trasimeno, a lato dei binari della ferrovia. È terra abbandonata, piena di transenne, talune abbattute, la rete arancione sbrindellata, squarciata, lo sporco è sovrano, pezzi di cemento a far da penosa corona e lì svetta il palo con la bella scritta via michele bellotti (tutto in lettere minuscole, nome e cognome) tipografo aretino (già via trasimeno).

Il luogo, insieme a via Provenza, è noto per la frequentazione di tossicodipendenti, per i tappetti di siringhe, talvolta bonificati, che giungono a lambire i binari della strada ferrata.

La fine di via Bellotti è letteralmente un monumento all’incuria aretina, un ennesimo insulto civile a quell’Arezzo che i cattolici democratici di Arezzo vogliono Città dei Grandi, Capitale italiana della Cultura nei prossimi anni. Arezzo merita cura e decoro, progetti culturali e prospettive di turismo di qualità, scelta e idea di e per la Città d’Arte, iniziando a realizzarla come Capitale della Toscana Orientale.

Saione è quartiere interculturale, è prospettiva comunitaria, è modello di società civile se, insieme, cittadini e amministrazioni sapremo segnalare e curarne le difficoltà, riportare a decoro i luoghi fatiscenti, prevenire i traffici illegali, riportare i territori, abbandonati all’incuria e ai torbidi, alla comunità civile.

Via Michele Bellotti (tipografo aretino) torni a decoro.

Non abbandoniamo Arezzo”.