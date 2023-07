Debito di droga, due spacciatori rapinano il cliente: arrestati

Terni, 11 luglio 2023 _ Due spacciatori arrestati dai carabinieri per aver rapinato un cliente, del cellulare, per un debito di droga. Risale ai primi di aprile la rapina di un telefonino messa a segno da due stranieri nei confronti di un 21enne romeno. Ques'ultimo, pur autoaccusandosi di aver acquistato droga, aveva denunciato i due rapinatori. I carabinieri li avevano identificati facendo scattare le perquisizioni domiciliari: in casa di uno, un 28enne iracheno che era stato arrestato, erano stati ritrovati il cellulare rapinato e quasi due chili hashish. Ora il gip su richiesta del pm ha emesso un 'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il ventottenne (già ai domiciliari per l'arresto per droga) e il complice nella rapina , un 25enne libico, con svariati precedenti penali. I due sono stati condotti nel carcere di Sabbione.