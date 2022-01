Firenze, 10 gennaio 2022 - Tanrti messaggi dal mondo politico toscano per il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ricoverato dal 26 dicembre in un ospedale italiano per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. "Per questo ogni attività ufficiale del Presidente dell'europarlamento è cancellata", ha detto il portavoce Roberto Cuillo. Già a settembre Sassoli, il cui mandato scade in questo gennaio, fu ricoverato a Strasburgo per polmonite.

E dalla sua Toscana sono arrivati subito tanti messaggi di sostegno. Infatti Sassoli è sì cresciuto a Roma fin da piccolo, ma la sua famiglia è toscanissima: lui stesso nacque a Firenze nel 1956 da padre fiorentino - Mimmo, che faceva parte del gruppo che ruotava attorno a Giorgio La Pira e Nicola Pistelli, e direttore de Il Popolo e de La discussione - e madre pratese, la signora Ghelardi. Lo stesso Sassoli ha spesso ricordato con affetto le sue estati trascorse con la nonna Eunice Gori a Prato; la nonna materna era infatti originaria di Galciana e poi si trasferì nel quartiere della Pietà, in zona Machiavelli.

"#ForzaDavid", scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta; "Un caro augurio di pronta guarigione al Presidente Sassoli. Forza David, ti aspettiamo presto!", scrive sempre in un tweet la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento e senatrice PD, Caterina Bini. "Tutta la mia vicinanza al Presidente Sassoli. Episodi come questi sovrastano qualsiasi divergenza politica, il mio sincero in bocca al lupo nella speranza che possa rimettersi al più presto" è invece il messaggio del sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini.