Dal 15 febbraio all’11 giugno l’ufficio postale si sposta in un container Ricevuta la comunicazione da Poste Italiane, l’amministrazione avvisa la cittadinanza che dal 15 febbraio all’11 giugno 2025, l’ufficio postale di via della Gualchiere a Bibbiena Stazione, si sposterà all’interno di un container collocato sempre all’indirizzo di via Gualchiere a Bibbiena Stazione.