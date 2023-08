Da Bibbiena un appello e un percorso per costruire un Casentino di bambini e famiglie

Arezzo, 18 agosto 2023 – “Bibbiena è un comune amico dei bambini e delle bambine, un comune che programma, progetta e realizza servizi per sostenere famiglie e infanzia. Ma il Casentino tutto ha delle caratteristiche importanti per attirare famiglie che intendono vivere meglio, lontano dalla città. Non mancano servizi di qualità in grado di sostenere la genitorialità e il compito di cura delle famiglie stesse”. Con queste parole il Sindaco Filippo Vagnoli inizia a parlare dei percorsi che il comune ha attivato in questi anni per sostenere i 1400 bambini in età pediatrica (0-14 anni) che ci sono nel comune di Bibbiena. Il Sindaco commenta: “Le azioni progettate e realizzate sono tante e vale la pena ricordarle tutte insieme per comprendere lo sforzo che un ente pubblico sta facendo. Parto dalle 19 aree verdi per bambini e famiglie – la diciannovesima è quella di Freggina – che sostengono socialità, incontro, cultura e opportunità di vita. Poi mi soffermerei sulle scuole partendo dalla nuova scuola per l’infanzia di Soci che è in via di conclusione, il nuovo asilo nido che sorgerà a Bibbiena Stazione potando tra due anni a 120 i posti disponibili per le famiglie con prezzi calmierati e la costruzione della nuova palestra di Bibbiena. Abbiamo poi fatto un lavoro che direi incredibile sulla sicurezza sismica di tutte le nostre strutture scolastiche e messo mano al loro efficientamento energetico che significa lasciare più futuro, dare più futuro alle giovani generazioni. Abbiamo attivato un efficiente dopo scuola presso il Ciaf di Soci con l’ausilio dell’associazione Archimenia. Ogni anno organizziamo centri estivi comunale con prezzi calmierati per le famiglie per i quali diamo priorità ai nostri residenti. Vorrei ricordare il nostro impegno per i più fragili con progetti educativi integrativi e servizi trasporto e mensa scolastici che funzionano e sosteniamo con grandi sforzi annuali a livello economico (si parla di 88 mila euro annui per gli scuolabus e 330 mila euro annuali per le mense). Il nostro museo prevede nel corso dell’anno un calendario di iniziative dedicato alle famiglie così come la nostra biblioteca con le letture ad alta voce per orientare a questa pratica benefica ogni famiglia. Concludo ricordando che il sostegno annuale che abbiamo deciso di offrire alle varie associazioni sportive va proprio nella direzione di aprire le porte dei vari campi e palazzetti ad un numero sempre maggiore di bambini e bambine con prezzi accessibili per tutti”. Il Sindaco di Bibbiena conclude con un auspicio: “Bibbiena si è impegnata molto in questa direzione proprio seguendo una visione che è quella di un Casentino amico dei bambini e delle famiglie. La nostra valle ha tutte le carte in regola per proporsi come luogo del benessere e dei diritti dei bambini poiché con uno sforzo congiunto, i nostri servizi all’infanzia stanno diventando tanti e ben organizzati. Mi auspico che nel futuro questo tipo di iniziative potranno essere messe adeguatamente a frutto per una promozione che possa attirare nuove famiglie dalle città e sostenere ancora di più quelle che abitano già qui o i giovani che intendono allargare il proprio nucleo familiare”.