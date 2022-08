Cristina Grieco è la nuova presidente di Indire

Firenze, 7 agosto 2022 - Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha nominato Cristina Grieco, già assessore all'istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana ed esperta nello staff di segreteria del ministro, presidente del consiglio di amministrazione di Indire . È quanto si legge sullo stesso sito dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. A nome di tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa, il direttore generale, Flaminio Galli , ha espresso alla presidente i migliori auguri di buon lavoro. Da parte sua, alla notizia della nomina, Cristina Grieco ha postato sui social un suo commento: «È per me un grande onore (e anche una grande responsabilità ) essere chiamata a guidare il CdA del più importante ente di ricerca ed innovazione educativa del Paese ». E sempre su Facebook ha scritto: «Cercherò di fare del mio meglio per dare il mio contributo rispetto alle sfide che il mondo della scuola ha di fronte» ha aggiunto, ringraziando «tutte e tutti per l'aiuto ed il sostegno. Un ringraziamento particolare» al ministro Bianchi «per la fiducia che mi ha accordato. Farò di tutto per meritarla anche in questa nuova avventura».