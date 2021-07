Firenze, 29 luglio 2021 - "Non ce li abbiamo i vaccini per vaccinare i turisti. Noi vacciniamo i toscani. Onestamente, anche rispetto alla comunicazione dei vaccini, in realtà ce ne arrivano sempre un po' meno. Non sono un bene illimitato. Oggi se uno si prenota sul portale, passano settimane prima di poterci andare. C'è una grande corsa. Somministriamo 37-38 mila vaccini al giorno. È un bene prezioso".

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenuto ieri sera alla Festa dell'Unità di Fiesole.

"Prima sistemiamo la situazione della Toscana - ha proseguito - perché abbiamo bisogno a settembre, ottobre, di non avere il corso così rapido di contagiati che vivemmo l'anno scorso, ma un numero invece molto più ridotto, più gestibile, con meno letalità, con meno carica pandemica da parte del virus, e poi ragioniamo del resto".