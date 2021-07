Firenze, 23 luglio 2021 - Un discorso sui social per spiegare un "piano di emergenza" sui vaccini in Toscana: Eugenio Giani su Facebook ha invitato tutti i toscani indecisi a vaccinarsi, spiegando che è attivo il sistema last minute per ottenere il vaccino il giorno seguente e che tutte le categorie sono aperte sul portale per prenotare la somministrazione. (A questo link il video su Facebook).

Giani ha spiegato anche che ad agosto ci saranno 800mila dosi a disposizione e che l'obbiettivo è di arrivare a 5 milioni di dosi somministrate in Toscana entro il 30 settembre per alzare un muro contro il coronoavirus.