Covid Umbria, 1 marzo: continuano a scendere positivi e quarantene

Perugia, 1 marzo 2022 - Ci sono 961 nuovi positivi oggi in Umbria. E purtroppo altri cinque nuovi decessi. Nel frattempo aumentano i guariti che toccano quota 1288. Va detto che positivi e isolamenti contumaciali continuano a scendere ormai da circa due settimane.



Secondo il Bollettino della Regione Umbria sono 9085 (-332 rispetto al 28 febbraio) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.065 tamponi e 9.063 test antigenici in tutta la regione. Oggi sono 156 (-1 rispetto al 28 febbraio) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 6 (dato invariato) in terapia intensiva, e 8.929 (-331) gli isolamenti contumaciali.



Dati generali: dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 185.133 (+961) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 174310 (+1288) i guariti, 1738 (+5) i decessi, 1.524.761 (+2065) i tamponi effettuati e 2.185.833 (+9.063) i test antigenici eseguiti. lntanto, anche l'Umbria fa parte di quelle regioni dove il tasso di occupazione delle intensive è stabile: Basilicata (all'1%), Calabria (9%), Campania (6%), Friuli Venezia Giulia (9%), Lazio (13%), Lombardia (5%), Marche (11%), Pa Trento (7%), Piemonte (6%), Umbria (7%), Valle d'Aosta (9%) e Veneto (5%).