Covid Umbria: 476 nuovi casi e un decesso. Il bollettino del 7 giugno

Perugia, 7 giugno 2022 - Restano stabili tra lunedì e oggi i ricoverati Covid in Umbria, 103, con un posto occupato nelle rianimazioni. I dati della Regione segnalano però un nuovo morto, che sposta i decessi a 1.852 dall'inizio della pandemia a oggi.

Nell'ultimo giorno sono emersi 476 nuovi casi e 504 guariti, con gli attualmente positivi in leggero calo, ora 6.792, 29 in meno rispetto a lunedì. Sono stati analizzati 3.185 tra tamponi e test antigenici (il giorno precedente ne erano stati effettuati 846), con un tasso di positività del 14,9 per cento (21,2 il giorno precedente e 11,53 lo stesso giorno della scorsa settimana).