Perugia, 3 gennaio 2022 - Il bollettino sanitario della Regione Umbria segnala per oggi, lunedì 3 gennaio, due decessi, 1134 nuovi contagi positivi, 90 guariti e 13 ricoveri in più rispetto a ieri. Sono 24405 (+1.042) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria.

I tamponi processati

Nelle ultime 24 ore eseguiti 2.386 tamponi e 6.430 test antigenici .

Ricoveri

Sono 172 (+13 rispetto al 2 gennaio) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 10 (+2) in terapia intensiva, e 24.233 (+1.029 rispetto al 2 gennaio) gli isolamenti contumaciali.

Il quadro generale

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 94.602 (+1134 rispetto al 2 gennaio) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 68687 (+90) i guariti, 1510 (+2) i decessi dall'inizio del contagio, 1.357.822 (+2.386) i tamponi effettuati e 1.577.134 (+6.430) i test antigenici eseguiti.

I grafici con l'andamento dei contagi dal sito covid19.infn.it

Le terapie intensive:

L'andamento della campagna vaccinale in Umbria:

Monitoraggio Agenas

Dal monitoraggio Agenas (Agenzia per i servizi sanitari regionali) in un giorno le percentuali dei posti letto occupati nei reparti in area non critica o in terapia intensiva sono salite in otto regioni: in Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Sicilia, Toscana, Umbria e Liguria. Intanto, potrebbe approdare in Consiglio dei ministri il 5 gennaio il decreto che prevede l'obbligo del Super Green pass a tutti i lavoratori, dopo l'obbligo vaccinale già previsto per sanitari, forze dell'ordine e insegnanti.