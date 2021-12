Perugia, 9 dicembre 2021 - Sono 80 i nuovi positivi al covid in Umbria (ieri erano 179), salendo così a quota 2013 i casi attuali di positività. Non ci sono decessi, rimanendo così a 1494 le persone morte dall'inizio della pandemia ad oggi. I ricoverati salgono da 51 a 49, stabili le intensive con 7 casi. 1962 i pazienti in isolamento contumaciale (1930 ieri).

Lo studio della Fondazione Gimbe

"Da 7 settimane - spiega Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe - continuano ad aumentare i nuovi casi con una media mobile a 7 giorni più che sestuplicata: da 2.456 il 15 ottobre a 15.110 il 7 dicembre". Il netto aumento della circolazione virale è documentato dall'incremento sia del rapporto positivi/persone testate (da 3,6% a 19,6%) , sia del rapporto positivi/tamponi molecolari (da 2,4% a 8%) e positivi/tamponi antigenici rapidi (da 0,07% a 0,54%). In tutte le Regioni tranne Molise e Valle D'Aosta si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi: dall'1,8% delle Marche"Intanto- puntualizza Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe - l'incremento degli ingressi giornalieri in: la media mobile a 7 giorni cresce da 56 ingressi al giorno della settimana precedente a 59".