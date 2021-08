Perugia, 7 agosto 2021 - Balzo in avanti dei ricoveri per Covid in Umbria: sono 25 secondo i dati della Regione aggiornati ad oggi: sei in più rispetto a ieri. Resta fermo a uno il posto occupato nelle terapie intensive. I nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono 142 (ieri 137), emersi dall'analisi di 8.109 test (5.990 antigenici e 2.119 tamponi molecolari). Con il tasso di positività complessivo pari a 1,75 per cento. Anche oggi, come ormai da circa un mese, non si registrano vittime. I guariti sono 74 e gli attualmente positivi salgono a 1.986 (68 in più di ieri.

Vaccine day

I numeri

Intanto ieri si è conclusoper la vaccinazione degli over 60 in farmacia., in collaborazione con le farmacie private e pubbliche aderenti, ha organizzato una nuova giornata dedicata alla vaccinazioneon l'inoculazione della dose unica

Nelle 110 farmacie aderenti a Federfarma Umbria dal 14 giugno ad oggi sono state effettuate 897 vaccinazioni. Oggi, in occasione del vaccine day, somministrate 44 dosi. E una cinquantina ieri nella farmacie Afas, per l'analoga iniziativa. Ricordiamo che la campagna è rivolta ai cittadini umbri e ai turisti: bastava effettuare la preadesione in farmacia per prenotare l’appuntamento per uno dei giorni dedicati, sempre nella stessa farmacia. Gli open day sono possibili grazie alla disponibilità dei vaccini Johnson e Johnson che, si ricorda, sono raccomandati per i soggetti di età superiore ai 60 anni.

Silvia Angelici