Covid Umbria, 11 maggio: 789 nuovi positivi e un decesso

Perugia, 11 maggio 2022 - Dopo alcuni giorni di stop, oggi c'è un nuovo decesso legato al Covid-19 in Umbria. Sono 789 nuovi positivi e 767 guariti. La discesa della curva del contagio registra una battuta d'arresto, stabili i ricoveri.



Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, sono infatti 10.208 (+21 rispetto al 10 maggio) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1258 tamponi e 3061 test antigenici in tutta la regione.



Situazione negli ospedali: sono 213 (+1 rispetto a ieri ) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 4 (dato invariato) in terapia intensiva, 142 (dato invariato) in area medica Covid e 67 (+1 rispetto al 10 maggio) negli altri reparti ospedalieri - e 7 (-3 rispetto al 10 maggio) gli ospiti nelle Rsa Covid. Comunque un'altra giornata, anche questa, con meno di mille positivi, con gli attuali contagi che scendono ancora e con la situazione dei ricoveri che tende ad arretrare.