Firenze, 30 agosto 2021 - "Stamani alle 11 ci sono già state 5mila vaccinazioni" nei centri vaccinali toscani aperti "fino al 30 di settembre" anche senza prenotazione, per cui "oggi quindi sicuramente ci saranno più vaccinazioni delle 17mila che c'erano state ieri: è il nostro sforzo perché in questo mese tutti abbiano possibilità di vaccinarsi". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine della cerimonia celebrativa in onore di Giuseppe Cangiano oggi a Firenze. "Io sono convinto che i risultati si vedano", ha detto Giani, che ha ribadito la volontà di puntare sui medici famiglia per convincere chi ancora non si è vaccinato. "C'è tutta una serie di persone che non sono per scelta contrarie al vaccino - ha osservato - ma sono diffidenti, hanno paura, e la parola giusta per convincerli a farlo può essere proprio quello del medico in cui loro ripongono tanta fiducia perché è il medico di famiglia".

L'accesso senza prenotazione, che si è sommato alla presenza dei tanti vaccinandi che invece avevano l'appuntamento, ha provocato anche lunghe file e attese e situazioni di tensione in alcuni centri vaccinali, come nei due hub di Prato (Pegaso e Pellegrinaio Novo) dove l'afflusso è stato molto alto e ha costretto ad aspettare un bel po' prima di poter effettuare la registrazione post vaccino. "Sembrava il gioco delle sedie - spiega un lettore che era in coda al Pegaso - Una volta dentro sembrava di essere a scuola, quando si faceva il gioco delle sedie scalando di posto, tutti assembrati, in attesa del proprio turno. E questo in più di una stanza prima di arrivare all'agognato vaccino. Senza contare la lunga attesa prima di poter fare la registrazione".

Sui dati Covid di oggi: "Noi siamo con i dati di ieri alla seconda settimana di diminuzione dei contagi, siamo sui 4100 e qualcosa per i contagi a livello settimanale", dice Giani. "Fino a due settimane fa - ha spiegato Giani - un avanzamento di sei settimane ci aveva portato a 4800 e più contagi, quindi spero che ora la diminuzione dei contagi che si riscontra anche stamani, come comparazione rispetto a quello che avvenne lunedì scorso, si rifletta sulla diminuzione delle ospedalizzazioni e poi sulle terapie intensive".

Secondo il presidente della Regione "è comprensibile che chi si contagia e dopo una settimana, 10 giorni, non vive miglioramenti, va in ospedale, quindi è evidente che le ospedalizzazioni che invece in questa settimana sono aumentate si riferiscono ai dati di un aumento di contagi di un paio di settimane prima. Se questo corrisponde, la situazione in Toscana torna ad essere lineare, e quindi gestibile anche sul piano delle misure da prendere".