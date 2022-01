Firenze, 20 gennaio 2022 - In Toscana, chi risulta negativo e non ha ricevuto entro 24 ore dal test la certificazione che lo libera dall'isolamento potrà comunque uscire e riprendere tutte le sue attività. Lo stabilisce un'ordinanza del presidente Giani che così sblocca un nodo che stava diventando particolarmente problematico per la regione.

Tanta gente pur guarita non poteva uscire di casa, non poteva andare al lavoro. Una situazione kafkiana che sta provocando non pochi problemi anche alle attività produttive e agli uffici, pubblici e privati: moltissime sono le persone assenti dal lavoro perché non ancora "liberate" da un sistema che nelle ultime settimane si è palesemente inceppato. La questione adesso viene risolta con questa ordinanza. In pratica il referto di negativizzazione avrà valore legale e diventerà il certificato.

«Questo ulteriore intervento si inserisce nel processo di velocizzazione delle procedure di comunicazione delle misure di isolamento e di guarigione che coinvolgono tantissimi cittadini - commenta il presidente -. Se entro 24 ore dall'attestazione di negatività del test non arriva la comunicazione automatica della Asl, l'isolamento sanitario da Covid può considerarsi concluso e la persona negativizzata può ritornare al lavoro e riprendere tutte le sue attività».

La Regione ha cercato negli ultimi giorni di "liberare" questa gran massa di persone spedendo alcune decine di migliaia di sms, molti però non arrivati, attraverso i quali compilare un form che portava poi alla certificazione. Alla fine la svolta: il risultato del test negativo, se entro 24 ore non si riceverà il certificato di negatività, avrà valore esso stesso come certificato.