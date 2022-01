Firenze, 17 gennaio 2022 - Superare il sistema a colori di fasce di rischio Covid "è nelle cose anche perché è stato questo sistema calibrato in una fase in cui il Covid si presentava in forma ben diversa, in cui il rapporto fra le persone che venivano contagiate e le persone che andavano a finire in un ospedale era uno a dieci".

Lo ha detto ai microfoni di 'Lady radio' il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "Noi fino a dicembre, fino all'arrivo della variante Omicron, eravamo arrivati ad avere al massimo mille contagi al giorno. Le cose cambiano, ci siamo trovati ad avere il 4 gennaio scorso 18.860 contagi in un giorno. Naturalmente il riflesso di tutto questo è che vi non c'è il rapporto del 10% fra contagi e ospedalizzazioni, ma in ospedale vanno la metà delle persone di quelle che ci andavano con i dati che avevamo prima. Dunque anche il sistema dei colori deve essere cambiato".

Riguardo ai problemi delle categorie economiche Giani ha detto: "Non voglio ignorare le questioni economiche che riguardano il commercio e la ristorazione", ma quella attuale "non è una situazione drammatica come quella dell'anno scorso, e cercheremo di operare anche attraverso il sistema dei ristori che sono già stati annunciati".