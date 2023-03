Covid in Toscana, i dati del 10 marzo: 218 nuovi casi, un morto

Un tampone Covid

Firenze, 10 marzo 2023 – Nel bollettino Covid di oggi in Toscana si registrano 218 nuovi casi, 51 confermati con tampone molecolare e gli altri 167 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.591.551.

Ricoveri

Al momento in Toscana risultano pertanto 7.999 positivi, +0,3% rispetto a ieri. Di questi 162 (12 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 4 (3 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Decessi

La lista dei decessi si aggiorna con 1 nuovo decesso: una donna di 94 anni. Relativamente alla provincia di residenza, la persona deceduta è a Firenze.

Tamponi

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 325 tamponi molecolari e 2.214 tamponi antigenici rapidi: di questi l'8,6% è risultato positivo. Sono invece 385 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 56,6% di questi è risultato positivo.

L'andamento per provincia

Con gli ultimi casi salgono a 425.966 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (61 in più rispetto a ieri), 103.679 in provincia di Prato (10 in più), 123.455 a Pistoia (9 in più), 83.460 a Massa-Carrara (9 in più), 173.491 a Lucca (28 in più), 186.416 a Pisa (29 in più), 146.956 a Livorno (15 in più), 143.705 ad Arezzo (20 in più), 113.895 a Siena (17 in più) e 89.225 a Grosseto (18 in più). A questi vanno aggiunti 569 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.