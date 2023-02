Covid Toscana, i ricoveri continuano a scendere

Firenze, 13 febbraio 2023 – In questo periodo i dati Covid che risultano dal bollettino della Regione Toscana vanno letti con più attenzione verso i ricoveri che verso i nuovi positivi, poiché questi ultimi spesso sfuggono dal conteggio ufficiale delle Asl, che non possono censire i tamponi fatti in casa.

Covid Toscana

Dalle ultime 24 ore emergono comunque numeri che lasciano ben sperare: scendono ancora i ricoveri di pazienti positivi al Covid e la maggior parte di essi comunque non è in ospedale per ragioni direttamente legate al coronavirus. Nelle ultime 24 ore risultano otto pazienti positivi in meno (158 in totale), di cui otto (due in meno) si trovano in terapia intensiva.

I nuovi positivi registrati sono appena 56, numero basso che si spiega con il basso numero di tamponi e con la giornata festiva. Al momento in Toscana risultano pertanto 21.216 positivi, -0,7% rispetto a ieri.

Da registrare purtroppo il decesso di un 86enne che viveva in provincia di Pisa.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 163 tamponi molecolari e 767 tamponi antigenici rapidi: di questi il 6% è risultato positivo. Sono invece 151 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 37,1% di questi è risultato positivo.



Con gli ultimi casi salgono a 424.350 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (7 in più rispetto a ieri), 103.390 in provincia di Prato (4 in più), 123.170 a Pistoia (3 in più), 83.183 a Massa Carrara (4 in più), 172.926 a Lucca (9 in più), 185.641 a Pisa (3 in più), 146.466 a Livorno (5 in più), 143.179 ad Arezzo (9 in più), 113.310 a Siena (7 in più) e 88.756 a Grosseto (5 in più).