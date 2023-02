Covid Toscana, ricoveri ancora in discesa

Firenze, 15 febbraio 2023 – Aumentano i positivi al Covid in Toscana, almeno quelli censiti dalle Asl (il numero ovviamente non tiene conto dei tamponi fatti in casa e non comunicati). Con i 300 casi accertati ieri, il numero totale degli attualmente positivi è 21.769 positivi, +1,1% rispetto a ieri, anche perché ieri sono state certificate poche guarigioni: appena 51.

Il dato invece molto positivo è che ci sono diciassette ricoveri in meno rispetto a ieri: in totale i pazienti positivi ricoverati sono 158, di cui 4 in terapia intensiva (cinque in meno rispetto a ieri). Il totale tiene conto di tutti i pazienti positivi in ospedale, anche coloro che sono sì positivi ma ricoverati per ragioni non collegate ai sintomi del virus e si tratta della ampia maggioranza dei casi.

La situazione Covid in Toscana

La lista dei decessi si aggiorna con nove nove morti: quattro uomini e cinque donne con un'età media di 83,7 anni, che erano residenti nelle province di Firenze in quattro casi, Pistoia, Pisa, Livorno, Arezzo e Siena.



Sono 11.524 i deceduti dall'inizio dell'epidemia: 3.661 nella Città metropolitana di Firenze, 942 in provincia di Prato, 1.034 a Pistoia, 715 a Massa Carrara, 1.065 a Lucca, 1.284 a Pisa, 865 a Livorno, 734 ad Arezzo, 636 a Siena, 420 a Grosseto. Vanno aggiunte 168 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.



Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 445 tamponi molecolari e 3.003 tamponi antigenici rapidi: di questi l'8,7% è risultato positivo. Sono invece 561 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 53,5% di questi è risultato positivo.



Con gli ultimi casi salgono a 424.543 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (93 in più rispetto a ieri), 103.423 in provincia di Prato (16 in più), 123.216 a Pistoia (13 in più), 83.224 a Massa Carrara (18 in più), 172.992 a Lucca (18 in più), 185.730 a Pisa (40 in più), 146.535 a Livorno (28 in più), 143.240 ad Arezzo (25 in più), 113.358 a Siena (21 in più) e 88.813 a Grosseto (23 in più). A questi vanno aggiunti 569 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.