Covid Toscana, i dati del 20 febbraio: 2.665 contagi, 13 morti

Firenze, 20 febbraio 2022 - Covid Toscana, sono 2.665, i nuovi casi di Covid registrati oggi, 20 febbraio. Il dato emerge su un totale di 25.626 test di cui 9.263 tamponi molecolari e 16.363 tamponi antigenici rapidi effettuati. Continua dunque la tendenza al calo della pandemia di Covid19 in Toscana. Ieri i contagi erano stati 3.050 su un totale di 29.163 test

Tamponi processati e tasso di positività

Oggi sono stati eseguiti 9.263 tamponi molecolari e 16.363 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,4% è risultato positivo. Sono invece 5.526 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 48,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 48.101, -5% rispetto a ieri.

Ricoveri ordinari e terapie intensive

I ricoverati sono 1.011 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 59 in terapia intensiva (2 in meno).

13 morti

Oggi si registrano 13 nuovi decessi: 4 uomini e 9 donne con un'età media di 81,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 13 persone decedute sono: 2 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 3 a Livorno, 1 a Siena, 1 fuori Toscana. Sono 8.793 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.785 a Firenze, 737 a Prato, 794 a Pistoia, 600 a Massa-Carrara, 840 a Lucca, 923 a Pisa, 623 a Livorno, 618 ad Arezzo, 455 a Siena, 303 a Grosseto, 115 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

L'età media dei 2.665 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (32% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

La mappa del contagio nella regione

Sono 246.957 i casi complessivi ad oggi a Firenze (583 in più rispetto a ieri), 64.085 a Prato (131 in più), 70.616 a Pistoia (218 in più), 38.335 a Massa-Carrara (149 in più), 83.448 a Lucca (400 in più), 96.224 a Pisa (271 in più), 70.363 a Livorno (253 in più), 74.397 ad Arezzo (249 in più), 52.797 a Siena (234 in più), 39.222 a Grosseto (177 in più).

