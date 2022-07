Covid, l'ondata estiva che nessuno si aspettava. I dati del 3 luglio in Toscana

Firenze, 3 luglio 2022 - Chi minimizzava resterà deluso. Ormail non è nulla, ormai è un'influenza: magari, purtroppo il covid non dà credito ai negazionisti, ai complottisti e ai no vax e va invece per la sua strada. Fatto sta che in tre settimane i ricoveri ospedalieri di pazienti Covid positivi in Toscana è più che raddoppiato passando dai 197 del 12 giugno ai 491 di sabato 2 luglio.

Il bollettino di domenica 3 luglio diffuso dalla Regione Toscana riporta ben 3.465 nuovi positivi registrati dalle Asl: un dato ovviamente molto sottostimato considerato il grande numero di persone che fanno il tampone a casa e, pur positive, non lo comunicano (sperando che almeno abbiano il senso civico di stare chiusi in casa fino a negativizzazione avvenuta). In risalita il numero di tamponi, segno che aumentano anche le infezioni sintomatiche (senza green pass in pratica il tampone se lo fa solo chi ha qualche sintomo): 14.915 test di cui 2.093 molecolari e 12.822 test rapidi. Il tasso di positività è del 23,23% (che sale al 75,6% sulle prime diagnosi).

Sono 340.651 i casi complessivi ad oggi a Firenze (890 in più rispetto a ieri), 83.201 a Prato (213 in più), 97.379 a Pistoia (281 in più), 59.972 a Massa Carrara (163 in più), 128.848 a Lucca (397 in più), 142.323 a Pisa (427 in più), 109.254 a Livorno (344 in più), 110.960 ad Arezzo (276 in più), 86.499 a Siena (265 in più), 65.475 a Grosseto (209 in più).

Attualmente positivi:

I ricoveri: