Covid Toscana, i dati del 20 maggio: 1522 nuovi casi. Risale il tasso di positività

Articolo : Covid Toscana, come circola il virus nella regione: i dati comune per comune

Firenze, 20 maggio 2022 - Risale il tasso di positività al Covid sulle prime diagnosi in Toscana, mentre calano i nuovi casi giornalieri. Come anticipa su Telegram il presidente della Regione, Eugenio Giani, I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 1.522 (erano 1849 giovedì 19 maggio) su 12.854 test di cui 1.838 tamponi molecolari e 11.016 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,84% e si attesta sul 67,2% sulle prime diagnosi, in crescita rispetto al 63,3%.