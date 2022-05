Bollettino Covid Toscana, oggi 1.706 contagi e 7 morti per coronavirus. Dati del 18 maggio

Articolo : Covid, ecco come circola il virus in Toscana: i dati comune per comune

Firenze, 18 maggio 2022 - Covid Toscana, sono 1.706 i nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore e trasmessi oggi, 18 maggio. Il dato emerge su un totale di 13.809 test di cui 2.111 tamponi molecolari e 11.698 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,35% (65,0% sulle prime diagnosi).

Rispetto a ieri tutti i dati sono in diminuzione. Ieri c'erano stati 2.625 nuovi positivi su 18.342 test di cui 2.426 tamponi molecolari e 15.916 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi era stato del 14,31%, due punti percentuali in più rispetto a oggi.

Prosegue così la discesa di tutti gli indicatori relativi alla diffusione del virus. Mercoledì scorso, in effetti, erano stati confermati 2.365 contagi su 15.924 test, mentre il tasso dei nuovi positivi raggiungeva rispettivamente il 14,85 e il 68,7%. Passando alle vaccinazioni le dosi somministrate salgono a 8.941.168, di cui 2.881 nell'ultima giornata.

I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.089.253 (95,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.111 tamponi molecolari e 11.698 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,4% è risultato positivo. Sono invece 2.626 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 65% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 36.171, -3,5% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 404 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (2 in meno).

Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 6 uomini e una donna con un'età media di 83,6 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 7 persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 1 a Siena.

Sono 10.020 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.152 a Firenze, 833 a Prato, 896 a Pistoia, 652 a Massa Carrara, 941 a Lucca, 1.102 a Pisa, 733 a Livorno, 655 ad Arezzo, 533 a Siena, 387 a Grosseto, 136 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

L'età media dei 1.706 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (17% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 24% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

Sono 315.792 i casi complessivi ad oggi a Firenze (486 in più rispetto a ieri), 78.066 a Prato (78 in più), 91.109 a Pistoia (104 in più), 55.745 a Massa (79 in più), 119.056 a Lucca (180 in più), 130.391 a Pisa (236 in più), 100.756 a Livorno (151 in più), 103.716 ad Arezzo (134 in più), 79.813 a Siena (146 in più), 60.445 a Grosseto (112 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Il grafico CovidStat/Infn: