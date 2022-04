Covid Toscana, i dati del 15 aprile: 4083 nuovi contagi

Articolo : Vaccini, la Toscana parte con la quarta dose. Al via con ultraottantenni e fragili over 65

Firenze, 15 aprile 2022 - Il virus corre ancora in Toscana. Nonostante la lenta stabilizzazione dei contagi nelle ultime settimane il Covid-19 non accenna a fermare la sua corsa. E infatti, secondo le anticipazioni odierne fornite dalla Regione Toscana, anche oggi, sul territorio regionale, sono 4.083 i nuovi casi su 24.964 test di cui 4.917 tamponi molecolari e 20.047 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,36% (73,0% sulle prime diagnosi). Ieri il dato dei nuovi positivi ha toccato i 4122 nuovi contagi.

Di pari passo continua la campagna vaccinale che vede 8.856.395 vaccini comministrati in Toscana. In proposito, sempre secopndo quanto rilevato dalla Regione, a ora sono 1572 le prenotazioni della quarta dose per over80 e over60 fragili.

Leggi anche:

Quarta dose, cosa c'è da sapere: chi può farla subito e chi deve aspettare

Dove serve il green pass base e dove quello rinforzato? / GUIDA AL PONTE DI PASQUA

Covid Toscana, la percentuale di positivi sul totale dei soggetti sottoposti a tampone

La mappa del contagio

Sono 292.900 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1115 in più rispetto a ieri), 72.911 a Prato (196 in più), 84.274 a Pistoia (322 in più), 50.861 a Massa (204 in più), 110.107 a Lucca (417 in più), 119.310 a Pisa (457 in più), 91.252 a Livorno (446 in più), 96.112 ad Arezzo (344 in più), 72.326 a Siena (330 in più), 55.008 a Grosseto (252 in più).

I grafici Infn: