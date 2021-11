Firenze, 14 novembre 2021 - Covid Toscana, i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 14 novembre, nella regione sono 433 individuati anche oggi su un numero alto di tamponi ma inferiore a ieri, quando il numero di positivi era più o meno lo stesso: 28.575 test, di cui 9.365 tamponi molecolari e 19.210 test rapidi.

Rischio zona gialla: il confronto fra i dati di Toscana, Umbria e Liguria

Il tasso di positività è 1,52%, che sale al 5,2% se si considerano solo le prime diagnosi. Un tasso più alto di domenica scorsa, quando era poco 4,4%. Per tornare a un tasso netto di positivi così alto in una domenica bisogna andare al 19 settembre scorso.

Sul fronte dei vaccini si è raggiunta la cifra di 6 milioni e 86.500 somministrazioni.

Quest'oggi fra i comuni con più casi in rapporto con la popolazione si notano Vaiano (Prato), Gavorrano (Grosseto) e Lastra a Signa (Firenze). I DATI COMUNE PER COMUNE

La mappa dei casi

Sono 81.648 i casi complessivi ad oggi a Firenze (108 in più rispetto a ieri), 27.036 a Prato (36 in più), 27.923 a Pistoia (28 in più), 15.387 a Massa Carrara (19 in più), 29.941 a Lucca (42 in più), 34.566 a Pisa (37 in più), 21.798 a Livorno (16 in più), 26.501 ad Arezzo (45 in più), 17.431 a Siena (46 in più), 11.851 a Grosseto (56 in più).

Le fasce di età

I nuovi casi delle ultime 24 ore sono stati individuati soprattutto nella fascia di età 35-49 anni (23,1% dei casi), nella fascia 50-64 anni (18,7%) e negli under 11 anni (18%), quest'ultima fascia priva di vaccinazione.

